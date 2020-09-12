أكد وزير الداخلية البحريني الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، أن إعلان تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين بلاده وإسرائيل، يعد إجراءً سيادياً ويمثل موقفاً شجاعاً يعكس حكمة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورؤيته الثاقبة.

وأوضح وزير الداخلية بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء البحرينية، أن الأمر سينعكس على خدمة المصالح العليا للبحرين، داخلياً وخارجياً ويساهم في تعزيز الأمن والاستقرار ونشر مظاهر النماء والازدهار، مشيراً إلى أن البحرين تبقى وطن السلام والأمان ومهد التعايش والانفتاح على الآخر، وهو نهج أصيل وممتد في إطار عهد الولاء والانتماء والروح الوطنية الأصيلة.