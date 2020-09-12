أعلنت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، البدء في تجربة لقاحين لفايروس كورونا مباشرة على المتطوعين اليوم (السبت)، جرى ثبات فعاليتهما في المرحلة الأولى والثانية والثالثة أيضا في بعض الدول التي أجرت التجارب السريرية، موضحة أن هناك أكثر من 135 لقاحا دخل في التجارب السريرية و7 منها فقط وصلت للمرحلة الثالثة.

فيما تواصل الحكومة المصرية جهودها من أجل حجز 30 مليون جرعة من لقاح «جامعة أكسفورد» البريطاني مع اشتراط التأكد من فعاليته وأمانه، لتأمين حصة البلاد من اللقاحات اللازمة للوقاية من فايروس كورونا المستجد، خاصة مع اقتراب فصلي الخريف والشتاء، ومخاطر ظهور موجة ثانية.

وكشف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا التابعة لوزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور حسام حسني، عن تحركات القاهرة الكثيفة لتطوير وتوفير مصل «آمن وفعال» ضد الفايروس.

ونقل موقع «سكاي نيوز»، عن حسني قوله: «تتابع مصر باهتمام الأبحاث الخاصة بإنتاج وتطوير اللقاح الذي طورته شركة أسترازينيكا وجامعة أكسفورد فى بريطانيا، وجرى الاتفاق مع الشركة المنتجة على حجز 30 مليون جرعة من المصل في حال ثبت فعالية وأمان اللقاح».

وألمح حسني إلى أن الشركة المنتجة للقاح أعلنت (الأربعاء) «وقفاً مؤقتاً» للتجارب السريرية النهائية، بعد مرض أحد المتطوعين، دون معرفة حتى الآن هل هناك علاقة بين مرض المتطوع والمصل أم لا.