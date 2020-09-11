أكد قائد القوات الأمريكية المنتشرة في كوريا الجنوبية روبرت أبرامز، أن سلطات الجارة الشمالية أمرت بإطلاق الرصاص الحي على عابري حدودها من الصين خشية نقلهم فايروس كورونا للبلاد.

ونقل موقع «روسيا اليوم» عن أبرامز قوله خلال مشاركته في مؤتمر نظمه مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في واشنطن (الخميس)، إن بيونغ يانغ أقامت «منطقة عازلة جديدة على مسافة كيلومتر واحد أو اثنين عند حدودها مع الصين»، حيث نشرت قوات العمليات الخاصة التي تلقت «أوامر بإطلاق النار الحي» على من يحاولون عبور هذه المنطقة.

وأشار إلى أن إغلاق الحدود «عزز مفعول» العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية بسبب برنامجها النووي، إذ انخفضت وارداتها من الصين بنحو 85%.

واستبعد أبرامز أن تمارس بيونغ يانغ أي «استفزازات كبيرة» في المستقبل القريب، كونها منشغلة بأمور أخرى، وقال: «النظام في الوقت الحالي يركز بشكل أساسي على التعافي الاقتصادي للبلاد والتخفيف من مخاطر كوفيد-19.. لا نرى حاليا أي مؤشر لأي نوع من الهجمات».