تطلق سفينة «سلفر سبيريت كروز» رحلتها الثانية (الأحد)، لتجوب محطات سياحية على ساحل البحر الأحمر، على مدار 4 ليالٍ، ضمن موسم «صيف السعودية» (تنفّس). وتتجه الرحلة من شواطئ مدينة الملك عبدالله الاقتصادية نحو الشمال في مسارين مختلفين، مروراً بشواطئ الرأس الأبيض وأبوعود، والوزيف، والمغارة، والمرسى، وجزيرة الطيور، و«منطقة آثار الجار، والبريكة، نهاية بلسان الرأس الأبيض.ويتضمن برنامج اليوم الأول حفلتين موسيقيتين يحييهما ماجد المهندس، وعمرو دياب، وفي اليوم الثاني تقام العديد من الأنشطة الترفيهية على متن السفينة، وغيرها في نادي أوريكس الشاطئي على ضفاف الرأس الأبيض، فيما يستكشف الركاب في اليوم الثالث جمال الطبيعة في جزيرة سندالة، وعروضا كوميدية وإبداعات فنية حية، أما اليوم الرابع فخصص للتسوق إلى جانب عشاء فاخر في نهاية الرحلة.يذكر أن رحلة «كروز» الأولى عادت إلى ميناء الانطلاق دون استكمال مسيرتها، بعد اكتشاف حالة اشتباه بـ«كورونا»، تم عزلها، وبوصول السفينة استقبل فريق من وزارة الصحة الحالة وتم عزلها، مع تنفيذ الإجراءات الوقائية لضمان سلامة بقية الركاب.تفاصيل 05