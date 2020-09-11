كشف مدير إدارة الغذاء الصحي بهيئة الغذاء والدواء فيصل بن سنيد، ارتفاع معدلات السمنة بين السعوديين، مؤكدا أن زيادتها كانت دافعا وراء إطلاق مبادرة «وجبتي رشاقتي» التي استندت لتوصيات منظمة الصحة العالمية، وتهدف إلى تحسين النمط الغذائي في المملكة. وقال بن سنيد في مداخلة تلفزيونية (الأربعاء): «حسب إحصاءات وزارة الصحة السعودية لعام 2020، بلغت معدلات السمنة بين السعوديين 59%، منهم 28.7% تخطوا الوزن وأصبحوا بدناء فعلياً، و31% يعانون زيادة في الوزن وذلك في الفئة العمرية من 15 عاماً فما فوق. أما نسبة السمنة في الأطفال ما قبل الالتحاق بالمدرسة فبلغت 6%، بينما وصلت بين الأطفال في سن الدراسة إلى 9.3%، مؤكدا أن الأرقام تشير إلى أن 60% من السعوديين لا يمارسون أي نشاط رياضي. وتابع بن سنيد: وضعت «الصحة العالمية» 5 معايير للوجبة الغذائية الصحية ذات الـ2000 سعرة حرارية، بما لا يزيد فيها مجموع الكربوهيدرات على 55%، و10% للسكر المضاف، و10% للدهون المشبعة، و30% فأقل لمجموع الدهون، و400 ملليغرام من الملح، أي 1 غرام لكل حصة غذائية، لافتا إلى أن إحصاءات الهيئة تؤكد أن 53.6% من المجتمع السعودي يتناولون وجبتين فأكثر في المطاعم أسبوعياً، ويبحث 55% من مرتادي المطاعم عن وجبات بسعرات أقل، ويتجه 58% منهم إلى الخيارات الصحية.