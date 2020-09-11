أعلن الديوان الأميري الكويتي أن الحالة الصحية للشيخ صباح الأحمد الصباح، مستقرة ويتلقى العلاج المقرر.

وأهاب الديوان الأميري بالجميع تحري الدقة واستيفاء المعلومات المتعلقة بصحة سمو الأمير، من مصادرها الرسمية.

ونشرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية «كونا» البيان التالي:

جاءنا من الدیوان الأمیري ما یلي: ردا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام من أخبار عاریة عن الصحة، فقد أكد وزیر شؤون الدیوان الأمیري الشیخ علي جراح الصباح بأن الدیوان الأمیري على تواصل مستمر مع نائب رئیس الحرس الوطني الشیخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الذي طمأن الجمیع على صحة حضرة أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح وأن الحالة الصحیة لسموه مستقرة ویتلقى العلاج المقرر.

كما أن الشیخ صباح خالد الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء یضمّن البیان الأسبوعي لمجلس الوزراء فقرة عن الوضع الصحي لحضرة صاحب السمو الأمیر رعاه الله.

ویھیب الدیوان الأمیري بالجمیع تحري الدقة واستیفاء المعلومات المتعلقة بصحة الشيخ صباح الأحمد من مصادرھا الرسمیة وأن لا یلتفت إلى الأخبار المغرضة.