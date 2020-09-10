جددت منظمة الصحة العالمية اليوم دعوتها لدول العالم والقطاع الخاص لتوفير التمويل العاجل لتحالف «اكت»، لتسريع تطوير أدوية علاج ولقاحات واختبارات تشخيص لـ«كوفيد-19».

ووجه مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم في موتمر صحفي الشكر للجهات التي تبرعت حتى الآن بمبلغ 2.7 مليار دولار، مشيراً إلى أن هذه المساهمات تمثل أقل من 10% من التمويل اللازم، وهناك فجوة في التمويل تبلغ 35 مليار دولار.

ودعا إلى توفير الموارد للتقدم في عمل التحالف وتحقيق نتائج من سبتمبر الجاري وحتي نهاية العام، مؤكداً أهمية عمل هذا التحالف الذي أنشئ في أبريل الماضي بالشراكة مع المفوضية الأوروبية، لتمويل البحوث والتوصل لمنتجات للقضاء على الوباء كاللقاحات والأدوية وترخيصها وإيصالها إلى البشر بإنقاذ الأرواح.

وقال إن الجمعية العامة للأمم المتحدة ستناقش في 30 سبتمبر الجاري في نيويورك دعم تحالف «اكت» وحشد الجهود.

وأوضح أن هناك 180 لقاحا محتملا لكورونا، من بينها 35 وصلت إلى مرحلة التجارب السريرية على الإنسان، مشيراً إلى أن ما من مرض في التاريخ المعاصر استدعى كل هذه الجهود.

وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الانتحار الموافق اليوم، دعا أدهانوم للحد من الوصول إلى المواد المستخدمة في الانتحار كالمبيدات والمواد السامة، والكشف المبكر عن الميول الانتحارية، وعدم وصم من يفكر في الانتحار والتضامن معهم ومساعدتهم وتوعيتهم عبر وسائل الإعلام.