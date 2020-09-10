أعلنت جامعة هونغ كونغ، (الأربعاء)، أن لقاحا ضد فايروس كورونا المستجد، بشكل بخاخ للأنف، طُور في الصين، تمت الموافقة عليه لإجراء تجارب إكلينيكية في البلاد.

ووفقا لما نقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، تم تطوير اللقاح من قبل مختبر جامعة هونغ كونغ بالتعاون مع جامعة «سيامينسك» وشركة الأدوية «بيجينغ وانتاي بيولوجيكال فارماسي».

وأشارت الوكالة إلى أن هذا أول لقاح بخاخ للأنف تمت الموافقة عليه من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للتجارب السريرية البشرية.

وسبق أن قالت شركة «شاينا ناتيونال بيوتيك غروب» إن 6 لقاحات ضد فايروس كورونا المستجد تم تطويرها في الصين قيد التجارب السريرية.