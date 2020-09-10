فوجئ رواد مطعم في جنوب أفريقيا بدخول زائر غير مألوف، ما أسفر عن حالة من الرعب بين الحضور.

وخلال تناول أحد رواد المطعم وجبة الإفطار، ظهر نمر بشكل مفاجئ، والتقطت إريكا ويز (39 عاما) مقطع فيديو يحبس الأنفاس للزائر أثناء تجوله حول مطعم داخل فندق في محمية سابي ساندز شمال شرقي مدينة جوهانسبرغ.

ونقلت شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية عن ويز قولها إنها كانت مع عمها واثنين من أصدقائها بعد وجبة الإفطار عندما بدأت القرود تصدر أصواتا وحركات غير عادية، في إشارة إلى ظهور الحيوان المفترس.

وأوضحت أن «موظفي الفندق مدربون على التعامل مع مثل هذا النوع من المفاجأت، فنصحوها بضرورة الالتزام بالهدوء والصمت، في حين كان النمر قريبا منا للغاية».

ووفقا لويز، شُوهد النمر أمام الفندق في وقت سابق من صباح ذلك اليوم، وهو يصطاد نوعا من الظباء الأفريقية، بحسب موقع «سكاي نيوز».