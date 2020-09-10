أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، (الأربعاء)، إلغاء أكثر من 1000 تأشيرة لرعايا صينيين، مبررّة ذلك إلى ارتباط أصحابها بدوائر عسكرية صينية، بحسب البيان.

وأعلنت السلطات حظر منح تأشيرات دخول لبعض الخريجين الصينيين والباحثين من أجل منع سرقة الأبحاث الحساسة، وفقا لما ذكره القائم بأعمال إدارة وكالة الأمن القومي الأمريكية تشاد وولف، الأربعاء.

وأكد تشاد في خطاب ألقاه في واشنطن، الاتهامات الأمريكية بحق الصين، من حيث استخدامها غير العادل لسياسات التبادل التجاري والأكاديمي واستغلاله في سبيل التجسس لصالح الحزب الشيوعي الصيني، من بينها سرقة الأبحاث الخاصة بفايروس كورونا المستجد، واستغلال تأشيرات الدخول المخصصة للطلاب الأجانب. وأضاف المسؤول الأمريكي: «لقد قمنا بحظر تأشيرات الدخول على بعض الخريجين الصينيين والباحثين الذي تربطهم علاقات بالإستراتيجية العسكرية التي توظفها الصين لمنعهم من سرقة الأبحاث الحساسة والاستيلاء عليها».