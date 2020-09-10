أكدت اللجنة الوطنية للأوبئة في الأردن (الأربعاء)، أن الوضع الوبائي في البلاد يتأرجح بين المرحلة الثالثة - مرحلة البؤر المتعددة ومعروفة مصدر الحالات إلى حد كبير جدا، والمرحلة الرابعة والأخيرة وهي التفشي المجتمعي.

وأوضح المتحدث باسم اللجنة الدكتور نذير عبيدات أن ما يثير القلق هو وجود بؤر جديدة تتشكل بسرعة كبيرة، وفي بعض الأحيان لا نجد مصدر الإصابة.

وعن المرحلة الرابعة، أوضح عبيدات أن ذلك لا يعني الاستسلام، نافيا أن يكون ما يحدث في الأردن توجها نحو المناعة المجتمعية، قائلا: لو أن ذلك صحيح لرأينا المئات والآلاف من أعداد الإصابات اليومية، لكن تم اتخاذ إجراءات لتقليل أعداد الإصابات والسيطرة عليها.

وبين أن المنظومة الصحية الأردنية مستعدة بعدة خطط للتعامل مع الوباء إذا ما زادت إصابات بفايروس كورونا المستجد في الأردن.