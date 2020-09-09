في وقت تنصح فيه هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS بتكرار مقطع أغنية «هابي بيرث داي» مرتين أثناء غسيل اليدين كمعيار للمدة المثالية للتخلص من أكبر عدد من فايروسات كورونا، حذرت دراسة سويدية حديثة من غناء هذا المقطع كونه ينشر قطرات مصابة بالفايروس المستجد. ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، درس باحثو الهباء الجوي في جامعة لوند بالسويد كمية الجسيمات المنبعثة عند ترديد المقطع وآثاره السلبية على انتشار العدوى بمرض كوفيد-19. إذ استعان الباحثون بـ 12 مشاركة سليم وشخصين مصابين بالمرض، ورغم ارتداء الجميع كمامات إلا أن نتائج الدراسة أكدت أن الغناء الجماعي ينشر الكثير من القطرات في الهواء المحيط، مؤكدين أن تقليص مخاطرها يستوجب الالتزام بالتباعد الجسدي والتهوية الجيدة في أماكن إلقائها. ويقول قائد الدراسة البروفيسور جاكوب لوندال، أستاذ تكنولوجيا الهباء الجوي، إن نطق الحروف الساكنة يصاحبه قطرات كبيرة جدا، ويأتي في مقدمتها حرفا B وP كأكثر الحروف تسببًا في نثر الهباء الجوي. وأضاف لوندال كلما كانت الأغنية أعلى صوتاً وأكثر قوة، زاد تركيز الهباء الجوي والقطرات الملوثة.