بعد قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع حفلات المهرجانات في مصر، يحيي عمر كمال شريك حسن شاكوش في «بنت الجيران» حفلة غنائية بأسلوب المهرجانات في دبي مساء (الخميس) مخالفا بذلك قوانين النقابة برئاسة الفنان هاني شاكر. يأتي ذلك عقب إحياء الثنائي عمر وشاكوش حفلة ضخمة في تونس قبل أيام. فيما يتوقع أن يقدم كمال عددا كبيرا من أغاني المهرجانات التي لاقت استحسانا بين فئات المجتمع المصري وخصوصا الشباب بينما ترفضها الرقابة، منها «عود البطل» و«هنعمل لغبطيطا»، التي طرحها كمال في قناته على «يوتيوب» عقب سلسلة أزمات بين المغنيين الشعبيين والنقابة، أدت إلى تحايلهم على القرار بإقامة حفلاتهم خارج مصر.