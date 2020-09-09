في تجربة وصفت بالأغلى والأولى في العالم، اختار زوجان سوريان إعلان جنس جنينهما الثاني المنتظر عبر شاشة برج خليفة العملاق في دبي. وأظهر مقطع فيديو تجربة «أنس وأصالة» وطفلتهما الأولى، قرب البرج الأعلى عالمياً قبل أن تضيء شاشته معلنة أن جنس المولود القادم ذكر. ونشر الزوجان المقطع على قناتهما في «يوتيوب» ما حقق لهما ملايين المشاهدات خلال ساعات، وسط انقسام المدونين حول التجربة والمبلغ الكبير ثمن الإعلان. ووفق صحيفة «البيان» الإماراتية، يبلغ سعر العرض على واجهة البرج لمرة واحدة لمدة 3 دقائق 350 ألف درهم خلال العطلات، بينما يصل إلى 250 ألف درهم بقية أيام الأسبوع.