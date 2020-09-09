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HUAWEI WATCH FIT 96

HUAWEI WATCH FIT

HUAWEI WATCH FIT

HUAWEI WATCH FIT

HUAWEI WATCH FIT

HUAWEI WATCH FIT

fashion Stainless Steel thermos, data cable, canvas shopping Bag and Huawei VIP service

هل راجعت أحدث جهاز يمكن ارتداؤه من هواوي، ساعة؟ هناك الكثير للنظر إليه في هذه الساعة الذكية بدءًا من شاشة العرض عالية الدقة الكبيرة والأنيقة، وعمر البطارية التي تدوم 10 أيام، والمراقبة الدقيقة للصحة وميزات تتبع اللياقة البدنية بالإضافة إلى المساعد الذكي.تابع القراءة بينما نكشف عن ميزات هذا الجهاز القابل للارتداء الذي يأتي بسعر مشجع يبلغ 399 ريالا، وستصبح الساعة متوفرة للطلب المسبق في السعودية ابتداءَ من 10 سبتمبر.نمط جديد مع شاشة أنيقة عالية الدقةتأتي ساعةمع شاشةكبيرة مقاس 1.64 بوصة ونسبة 70٪ من الشاشة إلى الجسم، شاشة العرض بدقة 456 × 286، و326 نقطة في البوصة و 16.7 مليون لون نابضة بالحياة، مما توفر لك تجربة مشاهدة غامرة، مع هذه الشاشة الكبيرة يمكنك الاختيار من بين ما يقرب من 130 نمطًا رائعًا لوجه الساعة لإرضاء كل حالة مزاجية والتعبير عن شخصيتك الفردية.أفضل جزء هو أنه يمكنك أيضًا تعيين الخلفية لإحدى صورك المفضلة من هاتفك، بفضل خيارات ألوان حزام المعصم الأنيقة والعصرية، والتي تشمل، اختيار ملابسك أسهل من أي وقت مضى.تزن هذه الساعة الذكية 21 جرامًا فقط (بدون حزام) وتتميز بمظهر خفيف وأنيق على المعصم مما يجعلها مناسبة للارتداء اليومي.عمر البطارية يدوم لمدة 10 أيام متتاليةتأتي ساعةببطارية تدوم لمدة 10 أيام حتى في ظل الاستخدام المكثف مع تشغيل جميع الوظائف الرئيسية! هذا ممكن لأنها مدعومة من قبل مجموعة شرائح عالية الكفاءة وخوارزميات ذكية لتوفير الطاقة، وتدعم ساعةتقنية الشحن السريع من هواوي ()، ويمكن لشحنة واحدة لمدة خمس دقائق أن تحافظ على الساعة الذكية ليوم كامل من الاستخدام المعتاد٢، في حين أن نصف ساعة فقط ستشحن البطارية بنسبة 70٪.ميزات فريدة لمراقبة الصحةساعةقادرة على مراقبة وتتبع صحتك ببيانات صحية دقيقة، على سبيل المثال، يمكن لـمراقبة تشبع الأكسجين في الدم (، وهو تركيز الأكسجين في الدم ومؤشر فسيولوجي مهم لصحة جهازك التنفسي، ويمكنك أيضًا تتبع بيانات الاسترخاء الخاصة بك، وذلك بفضل تقنيةالتي توفر مراقبة الضغط على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يسمح لك الحفاظ على حالة ذهنية مريحة في جميع الأوقات.وفي الوقت نفسه، تساعد تقنيةفي قياس جودة النوم أيضًا والتي تشمل تتبع معدل ضربات القلب في الوقت الفعلي والتنفس أثناء النوم وتحليلات البيانات الضخمة، ويمكن أن تساعدك هذه البيانات على تحديد أي من مشكلات النوم الست النموذجية بدقة: الأرق، والنوم الضحل، والاستيقاظ ليلاً، والاستيقاظ في الصباح الباكر، والأحلام المفرطة، ونمط النوم غير المنتظم. كما تقدم تقنيةأكثر من 100 نوع من النصائح الشخصية لتحسين جودة النوم.أخيرًا، تأتي ساعةمزودة بتقنيةلمراقبة معدل ضربات القلب، ويمكن لهذه الميزة مراقبة معدل ضربات قلبك بشكل مستمر وسريع ودقيق، التي سوف تتيح لك رعاية صحة قلبك بشكل أفضل، وتعمل ميزة مراقبة القلب في الوقت الفعلي على مدار 24 ساعة في اليوم، وتنبهك أيضًا عندما يكون معدل ضربات قلبك مرتفعًا جدًا أو منخفضًا جدًا لأكثر من 10 دقائق.تتبع شامل للياقة البدنيةوتأتي ساعةمع مجموعة واسعة من ميزات اللياقة الذكية لبدء أسلوب حياة نشط جديد سهل، هذه الساعة الذكية هي مدربك الشخصي أثناء التنقل، وتأتي الساعة الذكية مع 12 دورة لياقة بدنية متحركة و 44 تمرين لياقة معياري، وتدعم ساعةوضعًا للتمرين و 11 وضعًا رياضيًا احترافيًا (بما في ذلك الجري والمشي وركوب الدراجات والسباحة والآلة الإهليلجية وآلة التجديف) و 85 وضعًا رياضيًا مجانيًا بما في ذلك التمرين والرقص ورياضات المضرب والرياضات المائية والرياضات الثلجية والرياضات الشديدة وأكثر.ويمكن لـاكتشاف وضع التمرين تلقائيًا باستخدام مستشعر معدل ضربات القلب وخوارزمية اكتشاف التمرين، وتتعرف الساعة الذكية بسهولة على حركات نشاطك وشدتها، إذا حافظت على مستوى نشاط متوسط إلى عالي الكثافة لمدة 10 دقائق، فستصدر الساعة تنبيهًا لتسأل عما إذا كنت تجري، أو تمشي، أو تستخدم الآلة البيضاوية أو آلة التجديف، بالإضافة إلى 12 دورة تدريبية شخصية داخلية.وتشتمل ساعةأيضًا على 13 دورة جري مدمجة للعدائين من جميع المستويات، كما تمنحك التكنولوجيا الذكية من هواوي إرشادات تشغيل في الوقت الفعلي ونصائح تدريبية لزيادة كفاءة التدريب، لذلك سواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فهناك دورة تدريبية مناسبة لك!رفيقك الذكيوتحتوي ساعةعلى بعض الميزات الذكية والمثيرة للاهتمام التي تجعل الحياة اليومية أسهل، والمكالمات الواردة وتذكيرات الرسائل، ومصراع الكاميرا الذي يسمح لك بالتقاط الصور عندما لا يكون هاتفك معك بالإضافة إلى التحكم في تشغيل الموسيقى.ومع شاشة كبيرة ذات دقة عالية وأنيقة، والبطارية التي تدوم لمدة 10 أيام، وميزات المراقبة الدقيقة للصحة وميزات تتبع اللياقة البدنية بالإضافة إلى خصائص مساعد الحياة الذكي، فإن ساعةهي رفيقك المثالي للصحة واللياقة البدنية، كما انها رائعة للارتداء كذلك!السعر و التوافر:تتوفر ساعةللطلب المسبق ابتداءَ من 10 سبتمبر بسعر 399 ريالا مع هدية قيمة عبارة عنبكمية محدودة.ويمكنك الطلب من متجر «هواوي» الرسمي في الرياض بارك ومتجر «هواوي» الإلكتروني، بالإضافة إلى العديد من تجار التجزئة المعتمدين في المملكة العربية السعودية.1 تستند البيانات إلى نتيجة الاختبار في معامل هواوي، عمر البطارية 10 أيام بالنسبة للمستخدمين العاديين أو 7 أيام للمستخدمين المكثفين.2 تستند البيانات إلى نتيجة الاختبار في معامل هواوي، يرجى الرجوع إلى تعريف هواوي لمتوسط الاستخدام والمكثف.3 يشير التشبع بالأكسجين إلى جزء الهيموجلوبين المشبع بالأكسجين بالنسبة إلى إجمالي الهيموجلوبين في الدم، هذا المنتج ليس جهازًا طبيًا، وليس الغرض منه تشخيص أي مرض أو علاجه أو الوقاية منه. قد يختلف التوفر حسب المنطقة.لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الروابط التالية: