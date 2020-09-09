في اختراق علمي يبعث الأمل لمرضى السرطان، اكتشف فريق علماء سويسري طريقة لوقف انتشار الأورام الخبيثة بالجسم، عبر حقن الأكسجين. ووفق صحيفة «ميرور» البريطانية (الأربعاء)، ينتشر السرطان في الجسم حين تنقطع إمدادات الأكسجين عن الخلايا المصابة، إلا أن التجارب على فئران مصابة بأورام الثدي أظهرت أنها عاشت لفترة أطول بعد زيادة إمداد الأكسجين، ما قلل انفصال الخلايا عن الموقع الأصلي للورم وانتقالها للجسم، وهي عملية تقلل فرص الشفاء، وحيرت العلماء لعقود. وتقول قائدة الفريق البروفيسورة نيكولا أسيتو: «لم نكن نعرف سبب مغادرة الخلايا السرطانية CTCs، إلا أننا توصلنا إلى أن نقص الأكسجين وراء تحرك «النقائل»».