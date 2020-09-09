يرى علماء بريطانيون أن فقدان الشهية عند الأطفال، قد يكون أحد أعراض الإصابة بفايروس كورونا.

واكتشف الخبراء أن أكثر من ثلث الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، والذين تأكدت إصابتهم بكوفيد-19 يمتنعون عن تناول وجبات الطعام، كما أنهم لا يظهرون الأعراض التقليدية لهذا المرض الخطير، بحسب «ديلي ميل» وفقاً لـ«سبوتنيك».

ويراقب فريق من العلماء من كينغز كوليدج لندن، أعراض مئات الأطفال المصابين باستخدام تطبيق على المحمول يسمى «تعقب أعراض كوفيد-19».

ولفت الخبراء الانتباه إلى حقيقة أن أكثر من نصف (52%) المرضى الشباب الذين أجري لهم اختبار فايروس كورونا المستجد، لم تظهر عليهم الأعراض التقليدية للعدوى، مثل السعال المستمر أو ارتفاع درجة الحرارة أو فقدان حاسة الشم.

وحسب بينات التطبيق، لم يُظهر ثلث الأطفال الذين أصيبوا بالمرض أي علامات للعدوى على الإطلاق، ما يؤكد النتائج السابقة بأن العديد من الأطفال لا يعانون من أعراض. من جانب آخر، فإن الأعراض الخمسة الرئيسية لدى المرضى دون سن 18 عاماً، هي التعب (55%) والصداع (53%) والحمى (49%) والتهاب الحلق (38%) وفقدان الشهية (35%)، إضافة إلى ذلك، وجد التطبيق أن واحداً من كل ستة أطفال تم تشخيصهم بعدوى فايروس كورونا يعاني من طفح جلدي شديد الحكة. أما أهم الأعراض التي ظهرت لدى البالغين فهي: التعب (87%) والصداع (72%) وفقدان الشم (60%) والسعال المستمر (54%) والتهاب الحلق (49%).