بعد تعليقها نحو 6 أشهر بسبب تفشي فايروس كورونا المستجد، استأنف الأردن الرحلات الجوية الدولية المنتظمة، (الثلاثاء).

وقال مسؤولون إن مطار الملكة علياء الدولي سيتعامل في البداية مع 6 رحلات جوية في اليوم قبل أن يزيد عددها، وذلك لضمان قدرة سلطات المطار على تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي الصارمة وغيرها من الإجراءات الصحية.

وأرجأت الحكومة الأردنية مرارا معاودة فتح المطار الرئيسي، وهو مركز إقليمي يتعامل عادة مع نحو 9 ملايين مسافر سنويا، بسبب مخاوف من أن يتسبب المسافرون في زيادة الإصابات.

ومع ذلك، فتحت السلطات المطار لرحلات العودة التي تم ترتيبها للمواطنين في الخليج وأوروبا وكذلك للأجانب المقيمين في الأردن الراغبين في المغادرة.

وأضاف المسؤولون أن الركاب الذين يدخلون الأردن سيتعين عليهم تقديم نتيجة اختبار سلبية لفايروس كورونا في غضون 72 ساعة من السفر، إلى جانب اختبار إلزامي عند الوصول. وستشمل القواعد ما لا يقل عن أسبوع واحد من العزلة الذاتية وأسبوعين كحد أقصى من الحجر الصحي للمسافرين الأجانب اعتمادا على شدة الوباء في البلدان التي أتوا منها.