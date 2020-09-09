من المقرر أن تعلن بريطانيا اليوم (الأربعاء)، قيودا جديدة صارمة بشأن التجمعات في جميع أنحاء البلاد، إذ يحاول رئيس الوزراء بوريس جونسون السيطرة على ارتفاع الإصابات بـ«كوفيد-19».

وقال جونسون إنه اعتبارا من 14 سبتمبر سيتم منع المجموعات التي تضم أكثر من 6 أشخاص من الاجتماع وتغريمهم إذا لم يمتثلوا للقانون.

وبدأ عدد الحالات في بريطانيا في الارتفاع بشكل حاد مرة أخرى في الأيام الأخيرة، على الرغم من أن الاختبارات منتشرة على نطاق واسع وأن عدد الأشخاص في المستشفى أقل بكثير من ذروة تفشي المرض، إلا أن الوزراء يخشون من أنه قد بدأ يخرج عن نطاق السيطرة.

وقال جونسون: «نحن بحاجة إلى التحرك الآن لوقف انتشار الفايروس، لذلك سنبسط ونقوي القواعد المتعلقة بالاتصال الاجتماعي حتى يسهل فهمها ويتسنى للشرطة إنفاذها».

وكان الحد السابق لعدد الأشخاص الذين يمكنهم الاختلاط معا هو 30.

من جهة أخرى، لن تنطبق القواعد الجديدة على أماكن العمل أو المدارس، وستكون هناك إعفاءات لحفلات الزفاف والجنازات وبعض الرياضات الجماعية المنظمة.