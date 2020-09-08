أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، تسجيل 103 إصابات جديدة بفايروس كورونا المستجد، من بينها 99 حالة محلية، ليتجاوز بلاده لأول مرة منذ بدء الجائحة عتبة 100 إصابة يومية بالفايروس.

وقال جابر خلال مؤتمر اليوم (الثلاثاء)، إن العدد التراكمي الكلي للحالات في البلاد أصبح 2581 حالة.

وسُجلت 4 إصابات في فنادق الحجر، و57 حالة محلية في عمان، و25 حالة محلية في الكرك، و5 حالات في البلقاء، وحالتان في إربد، و7 حالات في الزرقاء، كما سجلت 3 حالات محلية في جرش.

وأكد جابر تسجيل وفاتين منذ البارحة إلى صباح اليوم، بمستشفى الأمير حمزة.