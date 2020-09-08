قرر «فيسبوك» دفع مبالغ 120 دولاراً أسبوعياً لآلاف المستخدمين مقابل إغلاق حساباتهم قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بدءاً من نهاية سبتمبر الجاري ولمدة 6 أسابيع، بغرض دراسة تأثير مواقع التواصل على الرأي العام. ووفق صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية (الثلاثاء)، رجح مسؤولو الموقع الأزرق أن يشارك في هذا المشروع 400 ألف مستخدم حول العالم. وقالت المتحدثة باسم «فيسبوك» ليز بورغوا مطلع الأسبوع أن المنصة دخلت في شراكة مع باحثين لدراسة تأثير منتجات التواصل الاجتماعي الخاصة بها على المجتمع خلال الانتخابات القادمة. مشيرة إلى أن الشركة ستضع خيارات أخرى لبعض المستخدمين بقيمة 20 دولاراً مقابل إلغاء تنشيط حساباتهم لمدة أسبوع واحد.