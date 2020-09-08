بينما تؤكد دراسات وأبحاث الآثار السلبية لفايروس كورونا على الجهاز التنفسي باعتباره هدفه الأول، كشفت دراسة نمساوية حديثة أن رئة المرضى التي تضررت قادرة على إصلاح ذاتها تلقائيا خلال 3 أشهر. ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، قال أطباء الجمعية الأوروبية للجهاز التنفسي الدولي (الثلاثاء): أثبتت النتائج أن نحو نصف المرضى لم يظهروا أي دليل على تلف الرئة في الأسبوع الـ12 من الإصابة. فيما أكدت قائدة الدراسة الدكتورة سابينا ساهانيك أن ضعف الرئة يميل إلى التحسن، ما يؤكد أن لديها آلية لإصلاح نفسها، كما لم تلاحظ الدراسة المطولة أي آثار لخلل وظيفي في القلب بعد 90 يوماً.