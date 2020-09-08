على أن القلق حالة فسيولوجية تنتج من امتزاج عناصر إدراكية وجسدية وسلوكية لخلق شعور سلبي، أكد أستاذ الطب النفسي المصري الدكتور محمد غانم في مداخلة تلفزيونية، (الإثنين) أن التغلب على القلق يأتي عبر 5 خطوات، هي: العمل على زيادة الثقة بالنفس، بتدوين إنجازاتك اليومية ما يشعرك بقيمة ما تفعله، فيما تؤدي الصراحة ومشاركة مقرب بمشكلتك لتخطي القلق ناهيك عن الاعتناء بمظهرك وملابسك ما يعزز شعورك الذاتي، كما يمنحك تغيير الروتين اليومي وممارسة هواياتك المفضلة شعورا بالراحة، إضافة للقيام بعمل بناء ومنح الإيجابيات مساحة أكبر في حياتك، وأخيرا ممارسة الرياضة التي تقضي على كل المشاعر السلبية.