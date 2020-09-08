بعدما استمرت مقاطعتهما لسنوات، أنهت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، خلافها مع مواطنتها الفاشينستا نهى نبيل أثناء لقائهما في النيابة العامة على خلفية التحقيق معهما ضمن عدد من المشاهير المتهمين في قضية غسل الأموال الشهيرة، على مدار (الأحد) وحتى فجر (الإثنين). وبثّت بولند، مقطع فيديو عبر حسابها على «سناب شات»، وجهت فيه الشكر لمواطنتها على الورد الذي أرسلته لها واصفة إياها بـ«الزميلة الجميلة».وقالت بولند: «اختلفنا في وقت ما لكن جمعتنا الشدائد لنشد من أزر بعضنا ونحضن بعضنا وكل واحدة فينا تقول للتانية الله يردج لعيالج سالمة». وتبادر بولند بالاعتذار لمن يحاول التواصل معها للاطمئنان عليها، مؤكدة أنها مازالت تتألم في صمت، متابعة: «أعتذر من جميع من اتصلوا عليّ وأرسلوا لي رسائل يطمئنوا عليّ.. ألف شكر لاهتمامكم بس والله مو قادرة أرد على أحد بالوقت الحالي لأن نفسيتي وايد تعبانة.. شكرًا لتفهمكم».بدورها علقت نهى على الصلح قائلة: «رب ضارة نافعة، دايما أقول يارب الخيرة فيما يختاره ربي.. ومن الأمور الخيرة اللي صارت معاي إني التقيت بأطراف كان بيني وبينها خلاف«. يذكر أن الخلاف بينهما نشب قبل 3 سنوات، بسبب إلغاء نهى متابعة بولند عبر مواقع التواصل بحجة»لا تحب ما تقدمه«، بينما وصفتها بولند بـ»المنافقة".