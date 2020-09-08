استنسخ علماء أمريكيون -لأول مرة في العالم- نوعا من الخيول المهددة بالانقراض، مستخدمين مادة وراثية مجمدة منذ 40 عاماً. ووفق صحيفة «ذي صن» البريطانية (الثلاثاء)، ولد الحصان «كورت» في 6 أغسطس الماضي، ويتمتع بصحة جيدة، وهو من نوعية «برزوالسكي» النادرة التي تعود أصولها لسهوب آسيا الوسطى. وقال عالم الحيوان بوب ويس، كبير مسؤولي علوم الحياة في حديقة حيوان سان دييغو العالمية: «من المتوقع أن يكون هذا المهر واحدا من أكثر الأفراد أهمية وراثيا من نوعه». وبدأ عدد هذه الخيول في التناقص عقب الحرب العالمية الثانية، بسبب عدة عوامل منها الصيد الجائر وغياب مناطق التجول، فيما كانت آخر مشاهدة مؤكدة لهذا النوع في البرية عام 1969.ووُلد «كورت» في ولاية تكساس في منشأة بيطرية تابعة لـ ViaGen Equine،Timber Creek Veterinary. وهو نسخة من حصان ذكر برزوالسكي جُمّد حمضه النووي في حديقة حيوان سان دييغو العالمية (SDZG). وأُدخلت المادة الجينية المجمدة في أنثى حصان بديل. وبفضل برنامج التكاثر، هناك نحو 2000 حصان برزوالسكي على قيد الحياة اليوم. يذكر أن «كورت» استنسخ من حصان عاش بين عامي 1975 و1998 ذي جينات جيدة، ما دفع العلماء لأخذ عينة جينية منه عام 1980.