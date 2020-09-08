وسط سوق شعبي بمحافظة دهوك العراقية، فوجئ المتشوقون للقاء ليونيل ميسي، بحلمهم يتحقق. إذ ظهر شبيه النجم الأرجنتيني يبيع السجائر. ووفق صحف عراقية، وقف عمر حسام الدين (36 عاماً) مرتديا قميص «البرشا»، مستعدا للسيلفي الذي يحرص المتسوقون على التقاطه، إذ كان الشبه الكبير فأل خير عليه، حيث يفضل مشجعو برشلونة شراء سجائرهم منه. ويقول عمر: «انتقلت من الموصل إلى دهوك قبل 7 أعوام، ويتضاعف مكسبي بفوز برشلونة في أي مباراة، إذ يأتي أنصار الفريق لتشجيعي، بينما ألزم بيتي وأعتزل السوق حال خسارته تجنبا للمضايقات والإزعاج». يذكر أن عمر يحقق شهرة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.