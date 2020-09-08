اعترفت الطبيبة السورية المحكومة بالإعدام في مصر بتفاصيل صادمة في جريمة قتلها زوجها مواطنها وشقيقته داخل شقة الزوجية بمدينة 6 أكتوبر. ووفق صحف مصرية الثلاثاء، أقرت الجانية بأنها عقدت النية للتخلص من المجني عليه وشقيقته لعدم رغبتها في العيش معه، ورتبت وضع أمبولات تخدير في محلول علاج فايروس «سي» الخاص بزوجها، وأوهمته بأنه هرمون مفيد. واتفقت مع صديقين لمساعدتها في الجريمة، إذ تولت تخدير الشقيقين، بينما قام الصديقان بذبحهما. وكان الأمن المصري عثر قبل أيام، داخل غرفة النوم على جثتي طبيب بشري سوري وشقيقته عاملة بعيادة أسنان، ومصابان بجروح ذبحية غائرة بالرقبة وأخرى أسفل الأذن اليمنى.