فاجأت الفنانة اللبنانية نادين نجيم جمهورها بصورة نشرتها على حسابها في «انستقرام» فجر (الثلاثاء)، تظهر فيها آثار الجروح على وجهها، التي تعرضت لها إثر انفجار مرفأ بيروت الشهر الماضي. واصطحبت نجيم طفليها في الصورة، لتخفف من وطأة رد فعل محبيها ممن تفاعلوا مع الصورة وعلقوا عليها سائلين الله أن يتم عليها الشفاء. يذكر أن نجيم روت عقب الانفجار كيف تعرضت لإصابات بليغة، وأرفقت بذلك فيديو يظهر حجم الدمار الذي تعرض له منزلها وقالت حينها: «أشكر ربي أولا، لأنه رجع وخلقني وأعطاني عمر جديد.. منظر الانفجار ليس مثل الكلام أبدا، وكل من سيمر على منزلي سيرى حجم الدم والدمار».