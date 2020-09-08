بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة، توفيت المطربة السودانية «ستونة» صباح اليوم (الثلاثاء).

ونعتها نقابة المهن الموسيقية المصرية، مشيرة إلى أنها دخلت العناية المركزة في أحد مستشفيات القاهرة (الاثنين)، كما نعاها الفنان المسرحي حربي الطائر عبر حسابه على «فيسبوك» وكتب: «البقاء لله.. الفنانة ستونة.. مطربة السودان والوطن العربي.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. الدعاء أمانة».

وستونة ممثلة ومطربة سودانية، من مواليد الخرطوم عام 1962، درست في قسم الرسم والتصوير بكلية الفنون الجميلة في جامعة العلوم والتكنولوجيا قبل التحاقها بمعهد الموسيقى والمسرح في القاهرة، ما أهلها للمشاركة في عدد من العروض الفنية، إلا أن أول ظهور لها في مصر كان في فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية» بطولة محمد هنيدي، وغنت فيه أغنيتها الشهيرة «شيكولاتة»، كما شاركت بعدها النجم عادل إمام في فيلم «هاللو أمريكا» عام 2000.

وفي عام 2009، كرمت ستونة كأفضل مطربة شعبية في مصر، فيما شاركت في عدد من المهرجانات الدولية الأخرى في كل من ألمانيا وهولندا وفرنسا.