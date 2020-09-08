العديد من الخضار والفاكهة صديقة للقلب، إلا أن المرتبة الأولى بين هذه المنتجات هي الثوم بحسب خبيرة التغذية فاطمة يوسف. التي أكدت أن الثوم هو الأول من بين أهم الأطعمة التي يجب تضمينها في النظام الغذائي، للحفاظ على صحة القلب وفقا لموقع «سبوتنيك». وأكدت خبيرة التغذية أن الثوم يقوي نظام القلب والأوعية الدموية، نصحت بتناول فص ثوم مطحون كل يوم.

كما أوصت بتناول السمك وزيت السمك لما له من مضادات الأكسدة ولفوائده في منع تجلط الدم. من الأفضل تناول السمك المطهو ​​على البخار أو المشوي. وأوصت الاخصائية بإدراج المكسرات في النظام الغذائي، على سبيل المثال، البندق، بذور الكتان. وأيضا، نصحت بتناول دقيق الشوفان، العنب، البطيخ، الطماطم، والشاي الأخضر.