أعلنت وزارة الصحة الروسية إدخال أول دفعة للقاح «سبوتنيك V» المضاد لفايروس كورونا المستجد، والذي يعتبر الأول من نوعه عالميا، إلى التداول العام.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الصحة الروسية، في بيان أصدره مساء (الإثنين): «خضعت الدفعة الأولى للقاح الخاص بالوقاية من فايروس كورونا المستجد سبوتنيك V، الذي صممه مركز غاماليا البحثي لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، للاختبارات الضرورية لجودتها في مختبرات الهيئة الفيدرالية للمراقبة في مجال الصحة، وتم إدخاله إلى التداول العام».

وأضاف بيان وزارة الصحة: «من المتوقع أن يتم في الوقت القريب توريد الدفعات الأولى للقاح إلى المناطق الروسية».

وتخوض مجموعة واسعة من الدول، بينها روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين، سباقا عالميا لتطوير لقاحات فعالة ضد عدوى «COVID-19».