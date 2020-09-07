دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، دول العالم إلى الاستعداد للجائحة المقبلة، مشددا على ضرورة أن يكون المجتمع الدولي على جاهزية أكبر.

وقال غيبريسوس، في إفادة صحفية بجنيف، اليوم (الاثنين): «هذه الجائحة لن تكون الأخيرة. يعلمنا التاريخ أن تفشي الأمراض والجوائح هي بالفعل حقيقة من حقائق الحياة».

وأضاف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: «عند بداية الجائحة المقبلة يجب على العالم أن يكون على استعداد أكبر مما كان عليه هذه المرة».

وجدد غيبريسوس دعوته الموجهة لحكومات دول العالم إلى الاستثمار بقدر أكبر في قطاع الصحة العامة.

ويواجه العالم، منذ يناير 2020، أزمة حادة ناجمة عن تفشي عدوى فايروس كورونا المستجد «COVID-19»، الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية هذا التفشي جائحة يوم 11 مارس، وأصاب الفايروس حتى الآن نحو 27 مليون شخص في مختلف أنحاء العالم وأودى بحياة نحو 890 ألفا منهم.