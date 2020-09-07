فجرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها مفاجأة من العيار الثقيل (الإثنين)، مؤكدة أنها طالبت الولايات كافة بالاستعداد لتوزيع لقاح ضد فايروس كورونا بحلول آخر أكتوبر القادم، بينما تؤكد شركة فايزر أن لديها حقائق وبيانات كافية لتطلب من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية اعتماد لقاحها المحتمل بعد 23 يوماً فقط.يأتي ذلك في وقت تتسابق فيه شركات الأدوية الأمريكية لتطوير علاجات فعالة لهذا المرض، إذ يخوض حاليا ما لا يقل عن 7 لقاحات المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب، ما يرجح معه الخبراء، وفق صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، ظهور لقاح ناجح واحد على الأقل قبل الانتخابات الأمريكية، ووصفوا توقعاتهم بـ«الوصفة السحرية» الحقيقية، التي ستسمح للاقتصاد العالمي بالعودة بسرعة الصاروخ إلى مساره الطبيعي.ويرى العلماء غير المتفائلين أن هناك أسبابا عدة قد تبطئ التعافي من الجائحة، لاسيما أن اللقاحات عادة لا تكون فعالة بنسبة 100%، ناهيك عن القدرة على توفيرها بالأعداد الهائلة المطلوبة لكل دول العالم، كما أن عمليات التوزيع ستواجه مشكلة أيضا، سواء بين البلدان أو داخلها، وحتى إذا تغلب العالم على هذه التحديات، فقد يختار البعض عدم أخذ اللقاح، ما يعني أن الفايروس سيظل يهدد الملايين حول العالم العديد من الشعوب.