أدى ارتفاع عدد الوفيات في المكسيك جراء تفشي فايروس كورونا إلى نفاد شهادات الوفاة في العديد من الولايات، ما فاقم معاناة أسر الضحايا الذين يضطرون للاحتفاظ بجثث ذويهم بمنازلهم 4-5 أيام لحين توفر شهادات. ووفق صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، تعاني ولايتي مكسيكو وباها كاليفورنيا، ومدينة ميكسيكو، العاصمة الفيدرالية للمكسيك، نقصا في عدد شهادات الوفاة المتوفرة في مخازن وزارة الصحة، بدولة تحتل المركز الرابع في وفيات «كوفيد-19» بأكثر من 66 ألف حالة، بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند.ويرجح مسؤولون وخبراء صحة أن الخسائر الحقيقية قد تكون أعلى بكثير، ولكن لم يكن من السهل تحديدها بدقة، نظرا لقلة فحوصات كورونا التي يتم إجراؤها. وأبانت تقارير صحفية أن الحكومة الفيدرالية في معظم السنوات الماضية تطبع وتوزع 900 ألف شهادة وفاة على مختلف الولايات سنويا، لتغطية نحو 750 ألف حالة وفاة في المتوسط، وعادة ما يتبقى ما بين 100-150 ألف شهادة غير مستخدمة. إلا أن اجتياح الوباء استنفد تلك الشهادات الاحتياطية.