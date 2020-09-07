في جريمة مروعة هزت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، تجمع نحو 1000 من السكان لتأبين 5 أطفال، ترجح التحقيقات الأولية أن أمهم قتلتهم في منزلهم بمدينة سولينغن غربي البلاد، قبل أن تحاول الانتحار أمام القطار الذي أصابها بجروح لا تهدد حياتها، غير أن المحققين لم يتمكنوا من استجوابها بعد. ووفق «سكاي نيوز» البريطانية (الأحد)، اتهم الادعاء العام الأم (27 عاماً) بالقتل، بعدما أظهر تشريح الجثث علامات خنق على الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين عام و8 أعوام. وكشفت التحقيقات أن الأم أرسلت ابنها السادس (الأكبر) للبقاء مع جدته، قبل أن تقفز أمام قطار محط سكك حديد دوسلدورف، فيما لا يزال الصبي (11 عاماً) وجدته يتلقيان دعم السلطات للخروج من صدمتهما. بدورها، قالت قناة تلفزيونية محلية إن الأم انفصلت عن والد أبنائها قبل عام، وظهرت عليها منذ فترة علامات الإجهاد والاضطراب النفسي بسبب وضعها العائلي.