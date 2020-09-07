استنكرت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور تعنيف امرأة طفلتها، ووصفتها بالشيطانة. وكتبت عبدالنور على حسابها في «تويتر» فجر (الإثنين): «يتكسرو اديكي ان شالله يا هالشيطانة.. يا الله دخيلك ناس عم تموت وتعيش تتجيب طفل، وناس بتعنفهن وبتقتلهن». وكان مواطنها الإعلامي رودولف هلال نشر في وقت سابق، مقطع فيديو لأم تعنّف طفلتها بطريقة وحشيّة، دون تحديد مكان وزمان الحادثة. وعلق: «الناس خسرت الرحمة بقلوبها! كيف فيها تعنّف وتضرب طفلة بهالطريقة؟!!» وأضاف: «يجب متابعة الموضوع فوراً وتوقيف المعتدية المتوحشة وإنزال أقصى العقوبات فيها!». فيما ندد رواد التواصل بتصرف المرأة المتوحشة حسب تعبيرهم، داعين لمحاسبتها على تصرفها الخالي من مشاعر الأمومة.