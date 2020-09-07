أنقذ حرس السواحل في محافظة مازندران شمال طهران، شابا من الغرق، بينما فشل في إنقاذ 3 آخرين قاوموه ورفضوا المساعدة، وأصروا على إكمال تعليمات لعبة «الحوت الأزرق» بالدخول للمياه العميقة والانتحار بصمت، وفق وكالة «ركنا» الإيرانية (الإثنين). وفي التفاصيل، أمسك 4 شبان من مدن مختلفة بأيدي بعضهم، ودخلوا مياه بحر قزوين العميقة متأثرين باللعبة المميتة، فيما لم تفلح تحذيرات رجال الإنقاذ في تراجعهم، إذ لم يستجيبوا لهم وتحلقوا حول بعضهم بطريقة مخططة وغاصوا في المياه بصمت. بدوره، علق الشاب الناجي باكيا: «تعرفت على رفاقي من خلال اللعبة التي جمعتنا في هذا المكان لاستكمال مرحلتها النهائية».