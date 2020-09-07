فاجأت السلطات المغربية طلاب المدارس بإغلاق جميع منافذ عاصمتها الاقتصادية (الدار البيضاء)، صبيحة استئناف العام الدراسي (الإثنين)، ضمن سلسلة تدابير لمواجهة تفشي كورونا، تشمل إغلاق المؤسسات التعليمية لأسبوعين، وإخضاع الوضع الوبائي بالمدينة للتقييم قبل اتخاذ القرار المناسب. وقال وزير الصحة المغربي خالد آيت: «نحن أمام خطر استفحال الوباء اتخذنا تدابير صارمة لتدارك الموقف، وإلا ستخرج الأمور عن السيطرة». وعلى غرار مراكش، خضعت الدار البيضاء قبل 3 أسابيع لحزمة قيود مع إغلاق شواطئها، وتحديد ساعات للمتاجر، فيما سجلت المغرب (الأحد) أعلى إصابات بواقع 2234 حالة، 42% منها بالدار البيضاء أرجعته السلطات لتهاون السكان بالقيود الصحية.