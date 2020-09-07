تتعدد تطبيقات الرقابة الأبوية على الهواتف الذكية والحواسيب، ما يضمن تتبع الأطفال والتعرف على أصدقائهم عبر الإنترنت، علاوة على حجب المواقع الضارة. ووفق «RT»، رصد خبراء التقنية 5 تطبيقات لنظامي أندرويد وiOS تضمن تجنب الأطفال المواقع الضارة، هي Net Nanny الذي يعرض السجل ويعين الوقت المخصص للتواصل، فيما يضمن Norton Family تصفية الويب والمراقبة في آن، أما Kaspersky Safe Kids فيراقب نشاط طفلك على الكمبيوتر والهاتف، كما يحدد تطبيق Qustodio المواقع الجغرافية، ما يمكنك من التعرف على عدد الزيارات ومكان تجمع الأطفال في الوقت ذاته، وأخيرا OutPact الذي يمكنه إدارة أو حظر التطبيقات والمواقع غير المرغوبة.