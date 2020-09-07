أقدم مراهق بريطاني على إطلاق النار على زميله وهو في طريقه إلى المدرسة صباح (الإثنين) في مقاطعة (سوفولك) شرق إنجلترا، حسب صحيفة ذا صن اللندنية.

وأكدت الشرطة المحلية في بيان، القبض على المراهق بعد إطلاق النار على تلميذ في الصف الحادي عشر «15 عامًا» قبل الساعة التاسعة صباحاً.

وأشارت الصحيفة اللندنية إلى أن الضحية أصيب بجروح خطيرة نُقل على إثرها جواً إلى مستشفى أدينبروك حيث يتلقى رعاية طبية عاجلة.

وذكر مساعد رئيس الشرطة للصحيفة أن الجاني تم اعتقاله ويخضع لإجراءات التحقيق لمعرفة الأسباب التي أدت إلى ذلك التصرف «الخطير».

وأضاف بأن الشرطة تعمل الآن لضمان شعور الجميع بالأمان عندما يأتون لأخذ أطفالهم من المدارس بعد هذه الواقعة، مؤكدا تواجدهم في المنطقة وحول المدرسة التي وقع قربها الحادث.