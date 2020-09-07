«ادعوا لي».. آخر ما كتبته الفنانة المصرية عايدة كامل على منصات التواصل، بعد تعرضها لمرض مفاجئ أدى إلى دخولها أحد مستشفيات القاهرة، قبل إعلان وفاتها صباح اليوم (الإثنين) عن عمر يناهز 89 عاماً. فيما أكدت نقابة المهن التمثيلية المصرية أنها شعرت بضيق في التنفس لم يمهلها أكثر من 5 أيام. ووفق صحف مصرية، نعى المجلس الأعلى للثقافة المصري في بيان أمس الممثلة الكبيرة، والدة أمين المجلس هشام عزمي، زوجة الفنان الراحل محمود عزمي.

وقال المجلس في بيانه: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى، تنعى وزيرة الثقافة رئيس المجلس الأعلى، وجميع العاملين، الفنانة القديرة عايدة كامل، زوجة الفنان الراحل محمود عزمي، نسأل الله أن يتغمدها برحمته». وكانت كامل كشفت قبل أيام تعرضها لأزمة صحية صعبة، ونشرت «بوست» على صفحتها في «فيسبوك»، كتبت فيه: «يا رب ليس لي إلا أنت سبحانك.. رجاء لكل من يحمل لي ذرة من الحب أن يدعو لي، أمر بظروف صحية صعبة فجأة وبدون أي مقدمات».

ولدت كامل عام 1931، ودرست الإذاعة والتلفزيون في الجامعة بدرجة البكالوريوس، بدأت عملها في السينما مطلع خمسينات القرن الماضي، ومن أبرز أفلامها «لحن الخلود»، و«دايما معاك»، و«الوسادة الخالية»، و«إسماعيل يس في الطيران»، وأخيرا «إسكندرية ليه». كما تميزت في المسلسلات الدرامية منذ الثمانينات وقدمت «بين القصرين»، و«القضاء في الإسلام»، و«هوانم جاردن سيتي»، علاوة على عدد من الأعمال الدرامية الإذاعية، منها «الحب كده»، «شيء من الخطر»، «حبيبي خذ بيدي»، «الدجال»، «ابن البرق»، «الفارس الأسود»، «كلاب الحراسة»، «الصديق والطريق». وحصلت كامل على العديد من التكريمات لأعمالها الفنية، من بينها تكريم المسرح القومي عام 2006، وجائزة مسرح الهناجر عام 2017.