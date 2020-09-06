ضرب زلزال قوي جنوب الفلبين وشمال إندونيسيا مساء اليوم دون أن يتسبب في حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي)، حسبما أفادت السلطات في البلدين.

فقد ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر جنوب الفلبين وكان مركزه في البحر قبالة بلدة دون مارسيلينو في جزيرة مينداناوا (نحو 1000 كيلومتر جنوبي مانيلا) حسب المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل.

فيما بلغت قوة الهزة 6.9 درجة على مقياس ريختر في جزر تالود بشمال غرب إندونيسيا شمال جزيرة سولاويسي، بحسب وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزيقية وعلوم المناخ الإندونيسية.

وتقع الفلبين وإندونيسيا على ما يسمى بحزام النار في المحيط الهادئ، حيث تلتقي الصفائح التكتونية، ما يتسبب في نحو 90% من الزلازل في العالم.