لجأت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي إلى جمهورها، وطلبت مساعدتهم في البحث عن مجوهراتها المسروقة، وكتبت على حسابها في «إنستقرام» مساء (السبت)، «إذا رأى أي شخص هذا الخاتم أو حاول أحدهم أن يبيعه، بلغوني، هيدا من ضمن 14 قطعة ضاعوا مني من سنة تقريبا، بس هلا صرت متأكدة إنه مسروقة هذه القطع». ونشرت وهبي عدداً من صور مجوهراتها المسروقة، ورددت: «لا تبتاعوا مجوهرات مسروقة». كما كتبت وهبي على صورة أخرى لقرط يحتوي على فصين باللون الأخضر: «وهيدا الحلق كمان نفس الموضوع، اللي شافه يبلغني على الدايركت (مباشرة) بليز. ووعد ما رح أكشف أسماء يلي بلغوني».