بأكثر من 90 ألف إصابة بفايروس كورونا خلال 24 ساعة، سجلت الهند رقما قياسيا عالميا جديدا في عدد الإصابات اليومية. ووفق بيان وزارة الصحة الهندية (الأحد)، سجلت السلطات 90632 إصابة و1065 وفاة (السبت)، ما يرفع عدد الإصابات إلى 4.1 مليون و70626 وفاة، و3.2 مليون متعاف. وتوقع البيان أن تتجاوز الإصابات هذا الرقم مع تشغيل المترو في العاصمة نيودلهي (الإثنين)، ما يجعل الهند تتخطى البرازيل، ثاني دولة في الترتيب العالمي بالإصابات بعد الولايات المتحدة. وأرجع علماء هنود هذه الزيادة إلى موجة ثانية من الجائحة تشهدها مناطق عدة، في ظل زيادة الفحوصات، وتخفيف القيود على الحركة العامة.