وصف نقيب الموسيقيين المصريين المطرب هانى شاكر أغاني المهرجانات، التي تحمل ألفاظا خارجة، بـ«الورم السرطاني»، وقال في اتصال هاتفي لبرنامج تلفزيوني مساء (السبت): «هذا النوع من الأغاني كارثي ومبتذل ويحمل إسفافا لا يليق بالفن المصري، وعلى الإعلام أن يدعم النقابة في الحفاظ على تاريخ مصر الفني والغنائي باعتباره سفيرها في الخارج». وفي سياق متصل، أعلن شاكر على حسابه في «تويتر» إحياء أولى حفلاته بدار الأوبرا المصرية، إذ كتب: «جمهوري الحبيب، سعيد جدا بلقائي بكم من جديد في أولى حفلات المسرح الكبير بدار الأوبرا بعد انقطاع طويل عن الحفلات بسبب كورونا.. في انتظاركم يوم الجمعة 18 سبتمبر 2020».