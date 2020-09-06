في تجربة غريبة، بدأ أطباء مستشفى ديل مار في برشلونة الإسبانية، بوضع مرضى كوفيد-19 تحت أشعة الشمس على شاطئ البحر، إذ وضع فرانسيسكو إسبانا (60 عاماً) متصلا بأجهزة التنفس قبالة البحر لـ10 دقائق يومياً لمدة أسبوع، بعدما أمضى شهرين بالعناية المركزة. ووفق «الباييس» الإسباني (الأحد)، استوعب المريض أكبر قدر من أشعة الشمس، مؤكدا أنه يعيش أفضل أيامه منذ أشهر طويلة، وقالت كبيرة الأطباء جوديث مارين: «التجربة هي جزء برنامج إضفاء الطابع الإنساني على وحدات العناية»، وأضافت: «تحسن المريض وفصلنا عنه الأجهزة الطبية، ما يستوجب توثيق التجربة علمياً لبحث أثرها على المدى المتوسط والطويل».