كشف خبراء معهد أبحاث سامارا لعلم التغذية والعلاج الروسي بقيادة البروفيسور ميخائيل غينزبورغ 5 منتجات، يمكنها إطالة عمر الشباب. وأوصوا بإدراج الشاي الأخضر في النظام الغذائي، لأنه يبطئ عملية الشيخوخة ويجدد شباب الجسم، ما يستوجب تناول 2-3 أكواب يومياً. علاوة على زيت الزيتون وبذور الكتان والأسماك، فهي غنية بالأحماض الدهنية المشبعة التي لها تأثيرات مضادة للالتهابات كونها تحمي الأوعية الدموية من تطور مرض «تصلب الشرايين». كما نصحوا بتناول الشوكولاتة الداكنة بدون سكر لتجنب ارتفاع مستويات الغلوكوز في الدم. وأخيرا أكد غينزبورغ أن البازلاء تقي من السرطان وتقوي العظام، غير أنها قد تؤدي لانتفاخ البطن.