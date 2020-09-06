يطلق أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز مساء غد (الإثنين) النسخة التاسعة من مهرجان رمان الباحة في مقر الجمعية الزراعية التعاونية في مركز بيدة.

ويشارك الأمير حسام المزارعين قطف الرمان إيذاناً ببدء فعالياته الثقافية والتدريبية التي تمتد على مدى خمسة أيام، ويشهد المهرجان توزيع خمسة آلاف شتلة رمان مجانية على المواطنين، فيما يسهم ما يقارب ألفي مزارع بتسويق إنتاج 700 ألف شجرة تنتمي لثلاثة آلاف مزرعة موزعة بين أودية بيدة، ومعشوقة، وبرحرح، وبني كبير، وتربة زهران، ومراوة، وبني حرير، وبني عدوان و وادي الصُدر، ويحرص المزارعون على الإسهام في إنجاح المهرجان على مدى أسبوع كامل فيما يستمر البيع محلياً وعبر متاجر إلكترونية حتى نهاية أكتوبر المقبل.

وتعزز جمعية الرمان دور المزارعين في ترسيخ الهوية الزراعية للمنطقة، وتحقيق المردود الاقتصادي، واستثمار الأراضي وإعادة تأهيلها وحمايتها من الاندثار.

من جهته، أوضح أمين مجلس الجمعية التعاونية للرمان في منطقة الباحة إبراهيم بخروش أن أسعار عبوات الرمان تختلف باختلاف حجم وجودة المنتج، مؤكداً أن الأسعار تراوح ما بين 50 و400 ريال للعبوة التي تحوي ما بين 7 و15 كيلوغراماً، لافتاً إلى أن أسعار البيع ترتفع وتنخفض بحسب العرض والطلب ما بين بداية موسم جمع المحصول وبين نهايته.

وأكد حرص الجمعية على تحفيز المزارعين وأولادهم على استمرار الحِرفة وتأصيل الوعي بأهمية الزراعة وبناء مشاريع تطوير تراكمي من خلال توزيع الشتلات وتأمين الإرشادات وتوفير ما يلزم من أدوات وأسمدة وأساليب ري.