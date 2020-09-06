أمرت السلطات اليابانية اليوم (الأحد)، بإجلاء مئات الآلاف من السكان في جزرها الجنوبية، مع اقتراب إعصار «هايشن».

وطلب المسؤولون في مدينة كاجوشيما من سكانها البالغ عددهم 246 ألف نسمة إجلاء منازلهم في الوقت الذي حذر فيه خبراء الأرصاد من الفيضانات والرياح العاتية والأمطار الغزيرة والأمواج العالية والعواصف. وتسببت العاصفة في إلغاء مئات الرحلات الجوية في المنطقة وتعليق خدمات القطارات.

وكان مركز الإعصار على بعد حوالي 170 كيلومترا جنوبي جزيرة ياكو حتى الساعة 1 ظهرا بالتوقيت المحلي لليابان (0300 بتوقيت جرينتش)، متجهًا من الشمال إلى الشمال الغربي بسرعة 30 كيلومترا في الساعة، مع رياح قصوى تبلغ سرعتها 162 كيلومترا في الساعة وزوابع تبلغ شدتها 234 كيلومترا في الساعة.

فيما رفعت كوريا الجنوبية درجة التحذير من الأعاصير إلى الدرجة الثالثة وحالة التأهب لمواجهة الطوارئ إلى المستوى الثاني مع اقتراب إعصار «هايشن» من الأراضي الكورية.

وأوضح المقر المركزي لإجراءات مكافحة الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية اليوم، أنه رفع درجة التحذير من الأعاصير من الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة، ورفع حالة التأهب لمواجهة الطوارئ من المستوى الأول إلى المستوى الثاني بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا اليوم حسب التوقيت المحلي.

ويتحرك إعصار هايشن، وهو العاشر لهذا الموسم، في اتجاه الشمال/الشمال-الشرقي بسرعة 22 كيلومترًا في الساعة، في المياه على بعد 290 كيلومترًا جنوب شرق محافظة أوكيناوا اليابانية، في الساعة 9:00 صباح اليوم.

ومن المتوقع أن يصل الإعصار إلى المياه الواقعة بين جزيرة «جيجو» الجنوبية ومنطقة «كيوشو» في اليابان صباح (الاثنين)، وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية الكورية.

وكان المقر أصدر أمس الدرجة الثانية بشأن الأعاصير والمستوى الأول من حالة التأهب بدءًا من الساعة 11:00 صباح (السبت).

يشار إلى أن نظام التحذير من الأعاصير يتكون من 4 درجات، كما يحتوي نظام حالة التأهب على 3 مستويات.