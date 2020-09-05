كشفت دراسة أيرلندية حديثة أن تفشي جائحة كورونا عطّل علاج الأمراض المزمنة غير المعدية مثل السكري والسرطان في معظم دول العالم. وكشفت نتائج الدراسة التي أجرتها جامعة «دبلن» الطبية ونشرتها «ذا لانسيت» البريطانية (السبت) أن الوضع الصحي ازداد سوءاً في المملكة المتحدة بسبب الاضطرابات في المنظومة الصحية المرتبطة بالجائحة. وذكر التقرير أن 6 دول فقط حول العالم، لم يحددها الباحثون، تسير على الطريق الصحيح لخفض الوفيات الناجمة عن مثل هذه الحالات، بما في ذلك أمراض القلب وأمراض الجهاز التنفسي، بمقدار الثلث بحلول عام 2030، في إشارة إلى الالتزامات التي تم التعهد بها عام 2015 كجزء من «أهداف التنمية المستدامة» للأمم المتحدة.